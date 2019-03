RTL 2 zeigt gefährlichen Polizei-Alltag in zweiteiliger Doku

Immer mehr Polizisten werden zum Ziel von Übergriffen. Auch Beleidigungen und hohe Belastung sind keine Seltenheit. Grimme-Preisträger Karsten Scheuren hat für die RTL-2-Reportage Gesetzeshüter im Alltag begleitet.



Die neue RTL 2-Reportage "Mensch Polizist - Mein Leben in Uniform" sprechen die Beamten darüber, was sie bei all den Schwierigkeiten antreibt, ihren Job zu machen.