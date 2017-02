RTL Crime bringt "Ash vs. Evil Dead" ins deutsche TV

RTL Crime hat die Rechte an "Ash vs. Evil Dead" ergattert. Bei der US-Produktion ist unter anderem die ehemalige Xena-Darstellerin Lucy Lawless mit dabei.



"Ash vs. Evil Dead" ist die Fortsetzung der Filmreihe "The Evil Dead" aus den Achtzigerjahren. Die Ereignisse der Horror-Comedy-Serie spielen 30 Jahre nach der Handlung der Filme. Ab wann die Serie, die in Deutschland zuvor bei Amazon Prime Video zu sehen war, bei RTL Crime läuft, ist noch nicht klar.