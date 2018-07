RTL Group-Tochter M6 verkauft FC Girondins de Bordeaux

Der US-Investmentfonds General American Capital Partners (GACP) steckt offensichtlich in den Verhandlungen mit M6. Der Grund: Die RTL Group-Tochter könnte den Fußball-Club FC Girondins de Bordeaux verkaufen.



1999 hat M6 den FC Girondins de Bordeaux erworben. Will die Tochter der RTL Group den Fußball-Club jetzt los werden? Laut "new-business" laufen bereits exklusive Verhandlungen mit GACP.