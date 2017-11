RTL-Hütchenspieler Salvatore verstorben

Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger begeisterte er als Pausen füllender Hütchenspieler das RTL-Publikum. Der humorvolle italienische Schauspieler Franco Campana alias Salvatore ist nun im Alter von nur 63 Jahren verstorben.



Bei "Pronto Salvatore!" führte er unzählige Zuschauer geschickt hinters Licht, machte so manchen aber auch glücklich. Aus Ermangelung an Werbekunden ließ RTL Franko Campano gegen Zuschauer am Telefon beim Hütchenspiel antreten. Was zu Beginn kontrovers und kritisch aufgefasst wurde, hatte nach kurzer Zeit einen riesigen Erfolg.