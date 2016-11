RTL Nitro: Moderator für "Tutti Frutti"-Neuauflage steht fest

RTL setzt mit "Tutti Frutti" seinen Retro-Trend fort. Die Moderation für die hüllenfreie Show, die bei RTL Nitro laufen soll, steht nun auch fest.



"Tutti Frutti" kann zurückkommen, zumindest steht jetzt auch die Moderation für die hüllenfreie Spielshow. So wird Jörg Draeger, der zuletzt bei Tele 5 die "Old Guys on Tour" bestritt, die Moderation übernehmen und damit die Nachfolge von Hugo Egon Balder antreten, wie RTL Nitro am Freitag mitteilte. Draeger dürfte den Zuschauern aus dem Sat.1-Format "Geh aufs Ganze" bekannt sein, das er von 1992 bis 1996 moderierte. An Draegers Seite wird Schauspieler Alexander Wipprecht ("Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von ..."), der zum Ensemble der Satriesendung "extra 3" gehört, stehen.