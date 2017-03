RTL Plus holt Comedy-Klassiker "Samstag Nacht" zurück

Mit "RTL Samstag Nacht" nahm Anfang der 1990er Jahre der Comedy-Boom in Deutschland seinen Anfang. Nun erlebt die Reihe ihr Comeback beim Retro-Sender RTL Plus, im Gegensatz zu Show-Klassikern wie das "Glücksrad" wird es jedoch keine Neuauflage geben.



Die Sehnsucht nach der "guten alten Zeit" hält bereits zahlreiche Serien und Sendungen auch Jahrzehnte nach Start weiter im deutschen Fernsehen. Zahlreiche Sparten-Sender haben sich zudem auf diese Art Unterhaltung spezialisiert, auch der 2016 gestartete RTL Plus gehört in diese Kategorie. Nun holt sich der Retro-Sender zwei weitere Klassiker der Sender-Familie ins Programm, wie RTL gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) bestätigte.