RTL läutet Formel 1-Saison ein

Formel 1-Fans werden es sich schon auf dem Sofa bequem gemacht haben, denn RTL überträgt die Rennen der Saison live im Free-TV. Das erste Rennen steigt am Sonntagmorgen in Australien.



Mit dem freien Training läutet RTL am Samstagmorgen die Formel 1-Saison 2018 ein. Die heulenden Motoren finden sich zum Auftaktrennen in Australien wieder. Der Kanal hat sich nach eigenen Abgaben die Rechte an der Übertragung für die nächsten drei Jahre gesichert. Bereits seit 1991 läuft das Autorennen bei RTL.