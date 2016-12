RTL plant neues Senderdesign für 2017

Der Sender RTL will im kommenden Jahr in neuen Glanz erscheinen. In einem Interview kündigte der RTL-Marketing-Chef einige Modifizierungen des Senderdesigns an.



RTL will in das neue Jahr mit neuem Senderdesign starten. Das kündigte der Marketing-Chef des Senders Julian Weiss in einem Interview mit dem Branchenmagazin "Horizont" an. Ein komplett neues Design soll es jedoch nicht werden. Weiss sprach von keiner radikalen Veränderung, sondern von einer Weiterentwicklung. Wie das neue Design von RTL genau aussehen wird und ab wann es eingeführt werden soll, ist allerdings noch unklar. Meldungen zu diesem Thema

Schon im Januar hatte RTL eine Dachmarkenkampagne gestartet, um für seine Programme die Werbetrommel zu rühren. In dem Interview äußerte sich Weiss außerdem positiv zur Entwicklung des RTL-Senders Vox, der mit der Serie "Club der roten Bänder" einen großen Erfolg feiern konnte. "Ich glaube, Vox war noch nie so gut positioniert wie im Moment", erklärte Weiss.

