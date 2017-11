RTL schmeißt Sylvie Meis raus

Völlig überraschend hat RTL seiner langjährigen "Let's dance"-Moderatorin Sylvie Meis gekündigt. Die seitens Meis angegebenen Gründe wirken vorgeschoben. Der Sender hat eine Nachfolgerin schon gefunden.



Knapp sieben Jahre moderierte Sylvie Meis "Let's dance", nun ist für sie unfreiwillig Schluss. Der Sender scheint bei der Kündigung nicht gerade auf die feine englische Art vorgegangen zu sein. Zumindest machte sich Meis in Montagsausgabe der "Bild" erst einmal Luft.