RTL sichert sich Schwedenkrimi für TV Now

Noch vor dem Start der der internationalen TV-Messe MIPTV in Cannes hat die RTL-Mediengruppe in Deutschland sich die Serie "Honour" für den Streaming-Dienst TV Now gesichert.



Damit erweitert das RTL-Onlineangebot sein Skandinavienportfolio, in dem sich bereits Serien wie "Die Brücke – Transit in den Tod", "GSI – Spezialeinheit Göteborg" oder "Arne Dahl" befinden.