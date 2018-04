RTL startet UHD-Sender - Formel 1 in UHD

RTL macht weiter Tempo beim UHD-Ausbau und bringt mit RTL UHD nun einen eigenen Sender an den Start. Zu sehen sein soll dort unter anderem die Formel 1 in hochauflösender Bildqualität.



Nachdem der Kölner Privatsender bereits Ende letzten Jahres verkündet hat, nun ins Zeitalter von UHD starten zu wollen, folgt nun ein zentraler Schritt: RTL bringt mit RTL UHD einen eigenen TV-Sender für Inhalte in ultrahochauflösender Bildqualität an den Start, wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Damit nehmen die Kölner im deutschen Fernsehen eine Vorreiterrolle ein.