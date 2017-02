RTL startet neue Sitcom "Triple Ex"

Drei Kinder, drei Väter: In der am Donnerstag startenden RTL-Eigenproduktion "Triple Ex" dreht sich alles um eine außergewöhnliche Patchwork-Familie.



RTL startet am 9. Februar die neue Sitcom "Triple Ex". Dabei dreht sich in insgesamt acht Folgen alles um die Zahnarzthelferin Anna Holzinger, gespielt von Diana Staehly. "Alles" bedeutet in diesem Fall vor allem Annas drei Kinder, die von drei verschiedenen Männern stammen.