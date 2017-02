RTL verfilmt Bestseller-Romane von Sebastian Fitzek

TV-Sender RTL soll laut eines Medienberichtes zwei Thriller von Erfolgsautor Sebastian Fitzek verfilmen wollen. Zu sehen könnte es die Filme sogar noch in diesem Jahr.



RTL verfilmt zwei Bestseller des Berliner Thrillerautors Sebastian Fitzek, so berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Von Juni an soll gedreht werden, zeigen will RTL die Filme frühestens Ende des Jahres. "Passagier 23" produziere Zieglerfilm Berlin nach einem Drehbuch von Nils-Morten Osburg, "Das Joshua Profil" die Ufa Fiction nach einem Buch von Jan Braren. Regisseure und Besetzung stehen noch nicht fest, die Gespräche seien allerdings "schon recht weit fortgeschritten", heißt es.