RTL zeigt Themenabend in Gedenken an Niki Lauda

Im Alter von 70 Jahren ist Niki Lauda am Montag (20. Mai) verstorben. RTL ändert aus diesem Anlass sein Programm und verabschiedet sich von seinem Formel-1-Experten mit einem Themenabend: "Servus, Niki! Abschied von einer Legende".



Nach einer Rennkarriere und parallel zu seinen unternehmerischen Tätigkeiten stand Niki Lauda 20 Jahre lang als RTL-Experte an den Formel-1-Rennstrecken dieser Welt. Am heutigen Dienstag hat die Familie des dreimaligen Weltmeisters den Tod des 70-Jährigen bekanntgegeben. RTL nimmt deshalb eine Programmänderung vor: Von 20.15 bis Mitternacht widmet der Privatsender Lauda den Themenabend "Servus, Niki! Abschied von einer Legende".