RTL2: Die Wollnys sind zurück

Bei Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie geht es wieder turbulent zu. RTL2 begleitet sie in "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" in den neuen Episoden unter anderem bei einer Reise in die Türkei und zu einer Geburtstagsfeier. Auch einen Heiratsantrag soll es geben.



RTL2 setzt weiter auf die Reality-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!". Wie der Sender bekannt gab, soll es bald neue Episoden aus dem Leben der Großfamilie geben. In den neuen Folgen geht es laut Senderangaben turbulent zu. Auf dem Programm steht eine Türkeireise, eine große Geburtstagsfeier, eine Diät und sogar ein Heiratsantrag.

Beim Familienurlaub in der Türkei bricht Streit aus, die Familiendiät sorgt für zusätzliche Spannungen, während Peter und Flo die Astrologie für sich entdecken - der ganz normale Alltag der RTL2-Familie. Lavinia will außerdem ihre Geburtstagsfeier nachholen, die 13-jährige Estefania hat ihren ersten Freund und bei Harald und der elffachen Mutter Silvia wird es romantisch.



Die neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" zeigt RTL2 ab Mittwoch, 7. Dezember 2016, um 20:15 Uhr.