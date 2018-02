RTL2: GRIP testet Elektroautos in der Kälte

In Zeiten drohender Fahrverbote für Dieselautos rücken Elektroautos immer mehr in den Fokus der Autofahrer.



GRIP - Das Motormagazin testet daher im Bayrischen Wald drei Exemplare bei arktischen Temperaturen. Mit dem VW e-Up, einem Renault Zoe und einem Hyundai I-ONIQ Elektro prüfen Jan Seyffarth und Niki Schelle die Stärke der Akkus der Fahrzeuge und untersuchen ob die Reichweiten-Angaben der Hersteller stimmen.

Und das sind weitere Themen der Sendung: