RTL2 You legt fünfte Staffel "Teen Wolf" nach

Schlag auf Schlag geht es bei RTL2 in Sachen "Teen Wolf" weiter. Kurz nachdem die erst im November gestartete vierte Staffel beendet wurde, legt der Privatsender die fünfte Staffel über sein Online-Angebot RTL2 You nach.



Mit RTL2 You will der Privatsender das junge Publikum dort abholen, wo es aufgrund seiner Affinität zu Netflix oder Amazon vermutet wird: Online. Und für das Angebot werden weiter Inhalte nachgeschoben. Nachdem erst im November die vierte Staffel von "Teen Wolf" gestartet wurde, wird nun zu Neujahr mit neuen Folgen nachgelegt.