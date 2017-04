RTL2 kauft Erfolgsformat "Love Island"

Der englische Quotenhit "Love Island" ist ab Herbst 2017 auf RTL2 zu sehen. In dem neuen Reality-Format wird der Zuschauer auf eine sonnige Insel entführt. Dort suchen Singles die große Liebe. Wer sie nicht findet, fliegt raus.



Das Prinzip der neuen Show "Love Island" ist einfach. Attraktive Singles ziehen in eine Villa auf einer paradiesischen Insel. Dort sollen sie die große Liebe finden. Wer allerdings niemanden findet, muss möglicherweise die Insel verlassen. Er sollte sich also bemühen. Am Ende küren die Zuschauer ihr Traumpaar. In England flimmerte das Format schon im letzten Jahr über die Bildschirme und war das Gespräch des Sommers.