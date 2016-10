RTL2 startet Modelwettbewerb für kurvige Frauen

RTL2 startet seine neue Modelshow, von der sich der Sender einiges erhofft. Bei "Curvy Supermodel" treten nur kurvige Frauen gegeneinander an, sodass ein neues Schönheitsideal etabliert werden soll.



RTL2 startet sein neues Showformat, für das der Free-TV-Sender im Vorfeld schon kräftig die Werbetrommel gerührt hat. In "Cury Supermodel - Echt.Schön.Kurvig" sollen nur Frauen auftreten, auf denen diese Attribute zutreffen. Kurvige Frauen konkurrieren in der neuen Sendung darum, wer die Schönste ist und damit das "Curvy Supermodel" wird. Mit der Show will RTL2 das gängige Schönheitsideal erweitern.