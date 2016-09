RTL2 kurbelt Werbetrommel für "Curvy Supermodel" an

Die neue Castingshow "Curvy Supermodel" sucht Frauen mit Kurven. Als Werbegesichter räumen die prominenten Jurymitglieder Schaufenster leer.



Für seine neue Castingshow "Curvy Supermodel" startet RTL2 eine große Werbekampagne, in deren Mittelpunkt die Jury der Sendung steht. Die Sendung, in der kurvige Models gesucht werden, soll von Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Angelina Kirsch und Ted Linow beworben werden, die ab sofort deutschlandweit in allen Medien präsent sein werden.