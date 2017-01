RTL2 testet neue Werbeformen von "Addressable-TV"

Zum Jahresanfang holt sich RTL2 zwei neue Werbeformen ins Programm. Beide gehören dem Werbesystem "Addressable-TV" an, das lineares Fernsehen mit digitaler Werbung verknüpft.



RTL2 nutzt den Jahresanfang und probiert sich mit neuen Werbeformen aus. Addressable-TV, mit dem Werbebotschaften im linearen Programm über Adserver-Technologie zielgerichtet ausgestrahlt, nutzt der Vermarkter des Privatsenders schon länger. Nun will El Cartell Media mit seinem Partner Smartclip AG die Addressable-TV-Werbeformen "Switch In Spot" und "Switch In Reminder" im RTL2-Programm austesten.