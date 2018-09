"Rachegelüste" am Freitag im Ersten

Das Erste eröffnet am Freitag, 28. September um 20.15 Uhr wieder "Die Eifelpraxis". An den nächsten beiden Freitagen zeigt die ARD den sechsten und siebten Film der ARD-Degeto-Medical-Reihe.



Wieder kümmern sich Versorgungsassistentin Vera Mundt (Rebecca Immanuel) und ihr Chef Dr. Chris Wegner voller Herzenswärme und Tatkraft um ihre Patienten. In "Rachegelüste" wird Zweifachmama Vera sogar zur verdeckten Ermittlerin im malerischen Monschau. Sie unterstützt ihren Freund Daniel (Aleksandar Radenkovic) bei der Suche nach einem gewissenlosen Unfallfahrer, der seinen jüngeren Bruder fast auf dem Gewissen gehabt hätte.