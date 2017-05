Radio Bremen nimmt Abstand von Xavier Naidoo

In der Debatte um die Texte und Weltsicht von Xavier Naidoo und seiner Band Söhne Mannheims hat sich nun auch Radio Bremen zu Wort gemeldet. Der Sender Bremen Vier zieht seine Präsentation der Bremen-Konzerte des Künstlers zurück.



Anlass ist der Song "Marionetten" der Söhne Mannheims. In ihm nimmt die Band teilweise kontroverse politische Standpunkte ein. Für Radio Bremen hören sich die Textpassagen zu sehr nach dem Gedankengut der sogenannten "Reichsbürgerbewegung", so dass man damit nicht in Verbindung gebracht werden möchte.