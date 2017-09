Radio-Talkrunden zum Bundestagswahlkampf auf Bayern 1

Nicht nur im Fernsehen stehen die Spitzenkandidaten der Parteien im Moment im Fokus, auch bei Bayern 1 stehen zum Finale des Wahlkampfes Talk-Duelle auf dem Programm.



Erstmals sendet Bayern 1 im Vorfeld einer Bundestagswahl Duelle von Spitzenpolitikern. Die Paarungen lauten Bündnis 90/GRÜNE gegen AfD und FDP gegen DIE LINKE.