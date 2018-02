Radio Teddy sensibilisiert beim Thema Medienkompetenz

Zum "Safer Internet Day" macht Radio Teddy den "Web-Check". Das Eltern- Kinderradio beantwortet Fragen rund ums Internet für die Kleinen und rund um deren Internetnutzung für die Großen.



In "Der Radio Teddy-Web-Check - für mehr Medienkompetenz der Kinder" will das Kinderradio Klarheit bei Kindern und Eltern rund ums Internet schaffen. Anlass für das neue Format ist der "Safer Internet Day" am morgigen Dienstag, den 6. Februar.