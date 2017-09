Radiopreis wird heute verliehen

Zur achten Verleihung zieht der deutsche Radiopreis in die Elbphilharmonie um. Die Verleihung wird live zu hören sein, aber auch zeitversetzt im TV gezeigt.



Deutschlands Radiomacher feiern ihre Besten mit einer Gala: Für die Verleihung des Deutschen Radiopreises wird am Donnerstagabend der rote Teppich auf der Plaza der Elbphilharmonie ausgerollt. Zum achten Mal gehen die Auszeichnungen an Hörfunkmacher - mit prominenten Gratulanten.



Als Laudatoren im Großen Saal des Konzerthauses dabei sind etwa Moderator Günther Jauch, die Schauspieler Jan Josef Liefers und Benno Fürmann, Topmodel Toni Garrn und Musiker Peter Maffay, wie der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte.