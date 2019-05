Rakuten startet kostenlosen Live-Streaming-Dienst

Rakuten Live ist der neue Live-Video-Streaming-Service von Rakuten. Auf der Plattform sollen Künstler, Prominente und weniger bekannte Nutzer mit Zuschauern in Echtzeit kommunizieren und nebenbei online shoppen können.



Zuschauer können bei Rakuten mit Influencern und Streamern in Echtzeit kommunizieren. Das Unternehmen will damit ein Live-Unterhaltungserlebnis schaffen, das die Interaktion der Nutzer fördert. Der neue kostenlose Streaming-Dienst von Rakuten bietet außerdem eine Live-Commerce-Funktion, wie "Broadband TV News" berichtet.