"Ralph Breaks the Internet" & "Der Grinch" führen US-Kinocharts

Mit "Ralph Breaks the Internet" und "Der Grinch" sind in den USA und Kanada gleich zwei Trickfilme erfolgreich. Eine Fantasy-Saga hingegen enttäuscht.



Ein bulliger Bösewicht aus einem Videospiel und ein grünhäutiger Griesgram begeistern die Nordamerikaner: Disneys Animationsfilm "Ralph Breaks the Internet" hat in den USA und in Kanada am Wochenende 25,8 Millionen Dollar eingespielt (22,8 Millionen Euro) und es auf den ersten Platz der Kino-Charts geschafft, wie der Branchendienst "Box Office Mojo" berichtet. Auf dem zweiten Rang folgte "Der Grinch" mit 17,7 Millionen Dollar (15,6 Millionen Euro).