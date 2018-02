Ranveer Brar schwingt den Kochlöffel bei ZeeOne

Der TV-Sender Zee One geht mit der ersten eigenen Kochshow an den Start. In "Einfach & Leicht" zaubert der indische Starkoch Ranveer Brar Köstlichkeiten auf den Teller.



"Gesunde Köstlichkeiten zum Nachkochen" - so kündigt Zee One die erste eigene Kochshow an. In "Einfach & Leicht – Genießen mit Ranveer Brar" soll dem Zuschauer die Welt der indischen Gewürze nahe gebracht werden.