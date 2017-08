Raumfrachter "Dragon" zur ISS gestartet

Vor knapp einem Jahr explodierte eine SpaceX-Rakete in Cape Canaveral. Seitdem ist die Aufmerksamkeit bei jedem Start groß. Nun glückte der zwölfte Transportflug des Unternehmens im Auftrag der Nasa.



Beladen mit fast 3000 Kilogramm Nachschub ist der private Raumfrachter "Dragon" zur Internationalen Raumstation (ISS) gestartet. Der unbemannte Frachter sei am Montag erfolgreich an Bord einer "Falcon 9"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im Bundesstart Florida aufgebrochen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Neben Proviant für die Astronauten hat der "Dragon" (Drache) unter anderem Zubehör für wissenschaftliche Experimente dabei.