Raumsonde "Cassini" soll zum Finale durch Saturn-Ringe fliegen

Über 20 Jahre ist die Raumsonde "Cassini" bereits im All unterwegs und sammelte wichtige Informationen über den Saturn. Vor dem kontrollierten Absturz steht aber noch ein spektakuläres Finale: Die Sonde soll durch die Ringe des Planeten fliegen.



Es geht auf das Ende von "Cassini" zu, doch dieses Ende soll spektakulär werden: Mit einem "großen Finale" soll die Raumsonde der US-Raumfahrtbehörde Nasa ab dem 26. April 22 Mal zwischen dem Saturn und seinen Ringen durchfliegen. Mitte September soll "Cassini" dann kontrolliert in den Planeten stürzen und damit die 1997 gestartete und 2004 in der Umlaufbahn des Saturn angekommene Mission offiziell beenden.