Rechte Aktivisten manipulierten Netzdiskussionen zur Wahl

Wie rechtsradikale Medienaktivisten gezielt Diskussionen im Internet manipulierten, berichteten am Dienstagabend ARD, WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung".



Rechtsradikale Medienaktivisten haben nach Medienberichten im Bundestagswahlkampf Diskussionen im Internet gezielt manipuliert. Das zeigten Daten aus einem Netzwerk, aus dem solche Kampagnen gesteuert worden seien, berichteten am Dienstagabend ARD, WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung". Auf der Plattform "Reconquista Germanica" beim Kommunikationsdienst Discord hätten sich im Wahlkampf zeitweise 5000 Nutzer organisiert, um gezielt Themen und Begriffe zu setzen und Gegner einzuschüchtern.