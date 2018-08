Reihenweise Familienhits auf Sky Cinema Family Adventure HD

Sky ruft ab dem Wochenende den Pop-up-Sender Sky Cinema Family Adventure HD ins Leben. Der Kino-Hit "Jumanji: Willkommen im Dschungel" läuft dabei als exklusive TV-Premiere im deutschen Fernsehen.



Schon 1995 sorgte die erste Verfilmung von Chris Van Allsburgs Kinderbuch "Jumanji" für großen Erfolg an den Kinokassen. Zwei Waisen (u.a. Kirsten Dunst) werden in die Welt eines magischen Wildnis-Brettspiels hineingezogen und müssen gemeinsam mit Robin Williams als einst selbst im Dschungel Eingeschlossener gegen Horden von wilden Tieren bestehen.