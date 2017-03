Reiner Calmund wird Fußball-Experte bei Sky

Der ehemalige Fußballmanager Reiner Calmund wird ab der kommenden Bundesliga-Saison neuer Experte beim Pay-TV-Anbieter Sky.



Reiner Calmund ist ein Urgestein des Fußballs. Bereits seit den 1970er Jahren arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen für Bayer 04 Leverkusen. Zuletzt leitete er bis 2004 als Geschäftsführer den Verein. Die Werkself 1988 gewann unter seiner Verantwortung den UEFA Cup und 1993 den DFB-Pokal.



Außerdem errang sie mehrere Vize-Meisterschaften und erreichte 2002 das UEFA-Champions-League-Finale. Reiner Calmund wirkt in diversen Fernseh-Shows mit und arbeitet als Kolumnist. Mit dem Fußball war und ist er immer verbunden.