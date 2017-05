Rekord: 200 Außeneinsätze an Raumstation ISS

Die US-Raumfahrerin Peggy Whitson hält einen Rekord: Keine Frau war so oft im offenen Weltall. Auch bei einem Jubiläums-Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation war sie dabei.



Zwei US-Astronauten haben beim 200. Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS wichtige Wartungsarbeiten verrichtet. "Es war ein höchst erfolgreicher Spacewalk", sagte ein Sprecher der US-Raumfahrtbehörde Nasa, als ISS-Kommandantin Peggy Whitson und ihr Kollege Jack Fischer am Freitag in die Station zurückkehrten. Alle wichtigen Arbeiten seien erledigt worden.



Mit 4 Stunden und 13 Minuten dauerte der Jubiläumseinsatz kürzer als die geplanten sechseinhalb Stunden. Der Ausstieg hatte sich wegen eines Problems mit einem Kühlsystem um gut eine Stunde verzögert. Das Problem konnte aber behoben werden.