"Report Mainz" erfolgreichstes Politikmagazin 2017

Das ARD-Politikmagazin "Report Mainz" ist das erfolgreichste Politikmagazin im Jahr 2017. Das Magazin des Südwestrundfunks erreichte im Durchschnitt einen Marktanteil von 11,4 Prozent und 3,1 Millionen Zuschauer und liegt damit deutlich vor der öffentlich-rechtlichen und der privaten Konkurrenz.



"Report Mainz" machte in diesem Jahr eigenen Angaben zufolge Schlagzeilen durch Recherchen über die Radikalisierung des zwölfjährigen Bombenbauers aus Ludwigshafen, den Asyl-Gesuchen von ranghohen türkischen NATO-Offizieren in Deutschland und die dubiose Aserbaidschan-Connection der CDU-Bundestagsabgeordneten Strenz. Diese investigativen Recherchen wurden bundesweit in namhaften Sendungen, Zeitungen oder Online Portalen aufgegriffen, darunter Spiegel, Süddeutsche Zeitung, FAZ oder Tagesschau und Tagesthemen.