"Revolverheld" kommen per UHD ins Wohnzimmer

Wer sich bisher noch kein Privatkonzert der deutschen Erfolgsband sichern konnte, muss nicht verzweifeln: Die "DLXM Session" der Hamburger Band wird in lebensechtem Ultra-HD übertragen.



"Revolverheld" sind mittlerweile aus den deutschen Top Ten nicht mehr wegzudenken: Sämtliche ihrer Alben konnte die Pop-Rock-Band auf den Spitzenplätzen der Charts platzieren.