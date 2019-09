RiC TV startet internationalen Ableger

Der Familiensender RiC TV baut seine Reichweite aus: Neben dem deutschen und dem den slowenischen Kanal soll nun ein internationaler Ableger ein noch breiteres Publikum absprechen.



RiC expandiert: Nachdem der Kindersender bereits seit 2012 in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten ist und mit RiK einen ersten Schwestersender in der Slovakei etabliert hat, will der Betreiber die Reichweite seines Kanals nun noch einmal deutlich ausbauen. Dafür hat die Your Family Entertainment AG zum 1. September nun eine internationale Version von RiC TV an den Start geschickt, der sein Publikum in deutscher und englischer Sprache erreichen soll.