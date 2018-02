Roadtrip-Serie mit Ozzy Osbourne geht in die zweite Staffel

Ozzy Osbourne geht wieder auf Tour: Die zweite Staffel der Roadtrip-Serie "Ozzy & Jack’s World Detour" startet im März im Bezahlfernsehen.



Die Rock-Legende Ozzy Osbourne ist wieder "on the road" mit seinem Sohn Jack. Ihre Reise reicht von Florida über Texas bis hin nach Alaska - doch bleiben sie nicht nur auf dem Festland, sogar nach Hawaii machen sie einen Abstecher.

Auch schaut man dem Vater-Sohn-Duo nicht ausschließlich beim Fahren ihres stilechten Vintage-Campers zu. Sie gehen gemeinsam Tiefseefischen, besuchen ein Nascar-Rennen und fahren Hundeschlitten in Alaska.



Der Bezahlsender History Deutschland zeigt ab dem 12. März die neue Staffel. Eine der zehn Episoden wird jeden Montag ab 21 Uhr ausgestrahlt. Der Zeitpunkt ist auch nicht ganz zufällig gewählt: Am 28. Juni gibt Ozzy Osbourne sein letztes Konzert in Deutschland. Bis dahin wird die Staffel abgeschlossen sein.



Wer sich noch gar nicht an die Reality-Show gewagt hat, bekommt bald schon die Möglichkeit, das nachzuholen. Am 26. Februar startet die erste Staffel bei History Deutschland. Jeden Montag ab 23.30 Uhr gibt es eine weitere Folge.