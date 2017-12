Robotersex: Sind Deutsche scharf auf Liebe mit der Maschine?

Die ersten Ergebnisse der "Zukunftsstudie Homo Digitalis" von BR, Arte, ORF und dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO deuten daraufhin, dass 20 Prozent der Deutschen gerne einmal mit einem Sexroboter schlafen würden.



"Homo Digitalis" ist eine internationale Studie und Webserie über die Frage, wie die Digitalisierung den Menschen und seine Bedürfnisse verändert. Jetzt veröffentlichte das Projekt von BR, Arte, ORF und dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO erste Ergebnisse. Diese zeigen: Deutsche sind scharf auf Robotersex.