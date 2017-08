Rolle rückwärts: ARD und Scholl trennen sich

Die ARD und Mehmet Scholl - die sich immer schneller abwechselnden Vor und Zurücks im Streit zwischen dem Ersten und dem Fußballexperten kommen zu einem unverhofften Ende.



Nun ist es also doch aus. Die ARD und Mehmet Scholl haben sich auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt. Eine Posse, die fast schon zur unendlichen Geschichte mutierte, findet ein jähes Ende. Letztendlich hat wohl der noch immer schwelende Streit vom Confed Cup den Ausschlag dazu gegeben.