Romance TV: Grit Boettcher-Special zum 80. Geburstag

Romance-TV feiert den 80.Geburstag der deutschen Schauspielerin mit 4 Grit-Boettcher Filmen hintereinander.



Wenn am 10. August Grit Boettcher 80. Geburstag feiert, ist Romance-TV mit vier ihrer Filme mit von der Partie.

Alle gezeigten Filme sind nach dem Jahr 2000 gedreht worden und behandeln das Kreuzfahrt-Genre.



Der Boettcher Marathon beginnt mit dem Film "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Montenegro" um 20.30. In Anschluss um 22 Uhr folgt die Romanze "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise an die Loire". "Das Traumschiff - Kuba" und "Das Traumschiff -Südsee" folgen um 23.30 Uhr und um 01 Uhr.





Boettcher arbeitete als Theaterschauspielerin und Balletttänzerin, bevor sie in den 50iger Jahren vermehrt für Filmproduktionen engagiert wurde. Einem größeren Publikum bekannt ist Boettcher aus der ZDF-Sketch-Serie "Ein verrücktes Paar", in der sie an der Seite von Harald Juhnke spielte.