RomanceTV schickt die Zuschauer im Dezember auf Kreuzfahrt

Jeden Freitag im Dezember nimmt das Traumschiff die Zuschauer auf Romance TV mit auf eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff. Auf dem Programm stehen vier Pay-TV-Premieren und vier weitere Kreuzfahrtfilme.



Am Freitag (7. Dezember) startet um 20.15 Uhr die Premiere "Das Traumschiff-Uruguay". Mit an Bord sind Robert und Ariane Hambach, die sich an Bord des Schiffs auf Anraten ihres Ehetherapeuten wieder näherkommen sollen. Um 21.45 Uhr folgt dann "Das Traumschiff-Bora Bora".