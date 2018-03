"Roseanne" als Trump-Wählerin: Neuauflage der Sitcom gestartet

"Roseanne" ist wieder da - unter anderem mit John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie) und nicht zuletzt Roseanne Barr ist so gut wie die komplette Originalbesetzung bei der Neuauflage dabei. Der Start verlief schon mal verheißungsvoll.



Mit guten Kritiken und hoher Einschaltquote ist die Kult-Sitcom "Roseanne" auf Amerikas Fernsehbildschirme zurückgekehrt. Rund 18,2 Millionen Menschen schalteten Medienberichten vom Mittwoch zufolge bei der ersten Folge ein, die am Dienstagabend beim TV-Sender ABC lief.