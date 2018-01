Rosenkrieg, die Achte - RTL zeigt neue Staffel "Der Bachelor"

Zwischen 22 Frauen kann der neue RTL-"Bachelor" in der achten Staffel der Kuppelshow wählen. In diesem Jahr könnte er gleich ein ungeborenes Kind dazubekommen. Los geht es an diesem Mittwoch.



Er hat Immobilien, eine Leidenschaft für Autos und einen Haufen Rosen. Nur eines hat er nicht: eine Frau. Von diesem Mittwoch (20.15 Uhr) an sucht wieder ein Junggeselle beim Privatsender RTL eine Frau - diesmal darf Makler Daniel Völz (32) zwischen 22 Damen wählen.