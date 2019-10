"Rote Rosen": Bekannter NDR-Moderator übernimmt Rolle

Zuwachs bei den "Roten Rosen": Ein bekanntes TV-Gesicht verstärkt temporär das Team der beliebten Telenovela. Zuschauer kennen den Moderator wahrscheinlich am ehesten vom NDR.



Moderator Yared Dibaba (50) übernimmt eine Gastrolle in der ARD-Serie "Rote Rosen". Dibaba werde dabei einen Bauern spielen, kündigte ein Produktionssprecher am Montag an.