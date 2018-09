Rührendes Ende: Hans Beimer ist den "Serientod" gestorben

Er war von Anfang an dabei: Mehr als 30 Jahre lang spielte Joachim H. Luger in der "Lindenstraße" den Hans Beimer. Nun will der Schauspieler nicht mehr - und Hans starb den Serientod. Helga, Anna, Klaus & Co. müssen künftig ohne ihn auskommen.



Gänsehaut-Ende in der "Lindenstraße": Die TV-Figur Hans Beimer ist in der Folge am Sonntagabend gestorben - als eigentlich alles wieder gut zu sein schien. Der Serientod von Vater Beimer war vor einigen Wochen angekündigt worden, weil Darsteller Joachim H. Luger die "Lindenstraße" verlassen wollte.



Die Macher hatten sich ein rührendes Finale ausgedacht. In einer Schutzhütte im Wald sackte Hans zusammen - neben sich in friedlicher Eintracht die beiden Frauen, die ihn sein Serienleben lang begleitet hatten und stets Rivalinnen blieben: Ex-Gattin Helga (Marie-Luise Marjan) und seine zweite Ehefrau Anna (Irene Fischer).