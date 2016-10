Rundfunkbeitrag: Haftstrafen weiter möglich

Der Rundfunkbeitrag ist bei vielen TV-Zuschauern heftig umstritten, die Zahl der Verweigerer hoch. Zu den Sanktionen gehören auch Haftstrafen, auch wenn ARD-Chefin Karola Wille in Aussicht stellte, diese Strafe nicht mehr anzuwenden.



Seit Einführung des öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört er zum Alltag der TV-Zuschauer, genauso alt sind auch die Diskussionen um Sinn oder Unsinn: Der Rundfunkbeitrag ist seit Umstellung des Gebührensystems auf eine Haushaltspauschale umstrittener denn je. Die Zahl der Verweigerer steigt jährlich an, die Sanktionen dagegen sind jedoch sehr drastisch und reichen von Geld- bis zu Haftstrafen. Zwar stellte ARD-Chefin Karola Wille in Aussicht, letztere nicht mehr auszusprechen, doch wird dies nicht so leicht umzusetzen sein.