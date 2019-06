Rundfunkbeitrag: Neues Modell wird Donnerstag vorgelegt

Für die künftige Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender könnte es diese Woche eine wichtige Weichenstellung geben.



Die Rundfunkkommission will beim Treffen der Ministerpräsidenten am Donnerstag ein neues Modell vorlegen. Es soll indexbasiert sein. Das heißt, dass die allgemeine Teuerung in Deutschland stärker ins Gewicht fallen könnte als bisher.