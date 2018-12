Rundfunkbeitrag: Politiker wollen maximal 18 Euro

Der Rundfunkbeitrag soll unter 18 Euro bleiben. Darin scheinen sich die Regierungschefs der Bundesländer einig. Was werden ARD und ZDF zu den Sparmaßnahmen sagen?



Ein neues Modell für den Rundfunkbeitrag soll her. Dieses könnte dafür sorgen, dass die Erhöhung des Rundfunkbeitrags in den den nächsten Jahren eingedämmt wird, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Capital".